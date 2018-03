Batshuayi na stoppen UEFA-onderzoek: 'Het zijn maar apengeluiden, wie boeit het'

Spelers voortaan speelgerechtigd in Europese competities na wintertransfer

27 maart Voetballers die in de winterse transferperiode van club wisselen, mogen in het tweede deel van het seizoen voor hun nieuwe ploeg ook uitkomen in de Champions League of Europa League. De Europese voetbalbond UEFA heeft met ingang van komende voetbaljaargang de regels versoepeld.