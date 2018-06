Besiktas beboet voor kat op het veld

Poll Welke omhaal was mooier? UE­FA-waarnemers kiezen voor Ronaldo

29 mei De spectaculaire omhaal van Gareth Bale zal tot in de eeuwigheid herhaald worden, mede omdat de treffer ervoor zorgde dat Real Madrid op voorsprong kwam tegen Liverpool in de Champions Leaguefinale. Tóch was dit niet het mooiste doelpunt van het seizoen volgens de UEFA.