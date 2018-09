Blind: Je voelt aan alles dat er iets gaat gebeuren

Ajax overwinterde dertien jaar geleden voor het laatst in de Champions League, toen Arsenal, FC Thun en Sparta Praag de tegenstanders in de poule waren. Danny, de vader van Daley, was destijds trainer van zijn geliefde club. ,,Dat is eigenlijk te lang geleden, maar het geeft ook aan hoe lastig het is", stelt de zoon van de huidige commissaris van Ajax. ,,We gaan er alles aan doen om dit weer te laten gebeuren."



Amsterdam kan bijna niet wachten totdat het eerste duel in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal van woensdag tegen AEK Athene begint, zo merkt Blind als hij boodschappen gaat doen of even op straat loopt. ,,Het leeft enorm, mensen klampen je aan en beginnen over die wedstrijd", merkt hij. ,,De euforie is groot, want we zitten een keer niet in de zwaarste poule. Maar het is natuurlijk niet zo dat we maar even als tweede eindigen achter topfavoriet Bayern München. Benfica heeft ook goed gepresteerd in Europa de laatste jaren."