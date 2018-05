De CL-titel van Real Madrid door de lens van Pim Ras

Van Dijk en Wijnaldum willen in voetsporen Robben treden

26 mei Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen vanavond met Liverpool de Champions League winnen. De twee internationals van Oranje nemen het met hun Engelse club in de finale op tegen titelhouder Real Madrid, dat in Kiev voor een 'hattrick' gaat. Van Dijk en Wijnaldum willen dolgraag in de voetsporen treden van Arjen Robben, vooralsnog de laatste Nederlandse winnaar van de Champions League.