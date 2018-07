De Jong: We voelen de druk om door te moeten gaan

Magistrale Ziyech neemt Ajax bij de hand tegen pover Sturm

26 juli Ajax heeft in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz een stevig fundament gelegd voor de return van volgende week. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-0. Dat was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Ajax speelde bij vlagen flitsend en werd vooral in de eerste helft bij de hand genomen door een magistrale Hakim Ziyech.