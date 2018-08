'Denk dat BATE weer furieus gaat openen'

Door Maarten Wijffels



Vorig week stond hij bevangen door de spanning aan de aftrap. En eigenlijk kwam Denzel Dumfries heel de avond in Borisov nooit los van de stress. Ook voor Angeliño, voor Pablo Rosario, ja zelfs voor Hirving Lozano was het wennen tijdens hun debuutwedstrijd op het podium van de Champions League.



Hoe zal het vanavond gaan in wedstrijd twee? Werkt zo'n ervaring al direct positief door? In Eindhoven gaat men daar alvast vanuit. En met hen ook de rest van Nederland thuis voor de buis. PSV heeft na de 3-2 zege van vorige week een prachtige uitgangspositie om de groepsfase te bereiken. Dat zou de derde keer zijn in vier jaar tijd.