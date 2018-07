Deze pittige tegenstanders kan Ajax vanmiddag loten in derde voorronde CL

Cicilia verrast Waterman in CL met hattrick

11 juli Terwijl de spelers van Engeland en Kroatië in Moskou aan de warming-up bezig waren, had Rigino Cicilia er al drie in liggen. De ex-speler van Roda JC en RKC sloeg in de voorronde van de Champions League drie keer toe tegen APOEL Nicosia: 3-1.