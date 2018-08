Dost treft Arsenal, Strootman tegen Willems en De Guzman

Winter en Crespo hoefden vanmiddag geen Nederlandse clubs uit de balletjes te halen. Ajax en PSV plaatsten zich voor de Champions League en Feyenoord, Vitesse en AZ kwamen niet door de kwalificaties heen. Desondanks staat er aantal fraaie affiches op het programma, zoals die tussen Sporting en Arsenal. Bij Sporting staan naast Dost ook Luc Castaignos, Nemanja Gudelj en Douglas onder contract.



Kevin Strootman is met verliezend finalist Olympique Marseille ingedeeld in groep H. Daar neemt de Nederlander het op tegen het Eintracht Frankfurt van Jetro Willems en Jonathan de Guzman. Ook Lazio en Apollon Limassol zitten in de groep.

Verder staat in groep B het duel der rode stieren op het programma. Red Bull Salzburg en Rasenballsport Leipzig treffen elkaar in een groep waar ook Celtic en Rosenborg zijn ingedeeld.



De volledige loting:

Groep A: Bayer Leverkusen, Loedogorets Razgrad, FC Zürich, AEK Larnaca

Groep B: Red Bull Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg

Groep C: Zenit St. Petersburg, FC Kopenhagen, Bordeaux, Slavia Praag

Groep D: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

Groep E: Arsenal, Sporting Lissabon, Qarabag, Vorskla Poltava

Groep F: Olympiakos, AC Milan, Real Betis, Dudelange

Groep G: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskou, Rangers

Groep H: Lazio, Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol

Groep I: Besiktas, RC Genk, Malmö, Akhisarspor

Groep J: Sevilla, FC Krasnodar, Standard Luik, Sarpsborg

Groep K: Dinamo Kiev, Astana, Stade Rennes, Jablonec

Groep L: Chelsea, PAOK, BATE Borisov, Vidi