Fans moeten rol Neymar overnemen voor CL-duel met Real Madrid

De fans moeten Paris Saint-Germain over de streep trekken in hun poging de achterstand (3-1) tegen Real Madrid goed te maken. Dat zei coach Unai Emery aan de vooravond van de ontmoeting in de achtste finale van de Champions League. ,,Ze moeten de rol van Neymar in zekere zin overnemen'', aldus de trainer.

De Braziliaanse wereldster ontbreekt voorlopig, na een operatie aan de voet in Belo Horizonte. ,,Daarom gok ik op twaalf spelers, waarbij ik het publiek in Parijs meetel'', vervolg Emery. ,,Onze voetballers moeten alles geven. Gewoonlijk speel je met je hoofd en met je hart. Tegen Real moeten ze vooral met hun hart spelen.''



Vorig seizoen won PSG thuis in de Champions League met 4-0 van een andere Spaanse topclub, Barcelona. De wedstrijd in Camp Nou echter ging met 6-1 verloren. Neymar speelde daarbij een hoofdrol bij Barcelona. De verwachting is dat Kylian Mbappé, een ander groot talent van de club uit Parijs, tegen Real wel van de partij is.

Volgens Dani Alves moet Paris Saint-Germain vooral niet te veel praten over spelers die ontbreken. ,,Natuurlijk zijn we met Neymar sterker, maar zonder hem zijn we ook nog altijd heel sterk'', zei de verdediger. ,,Het is heel simpel: we kunnen twee dingen doen. Gaan zitten janken en er zielig over doen dat hij ontbreekt, of opstaan en vechten. Ik kies voor het laatste.''