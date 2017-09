Feyenoord krijgt Poolse scheidsrechter die dit jaar Ajax floot

De 36-jarige Marciniak leidde in mei de return van Ajax in de halve eindstrijd van de Europa League tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers verloren met 3-1, maar bereikten door een ruimere thuiszege de finale.



Marciniak floot vorig jaar november de oefenwedstrijd van Nederland tegen België, en twee jaar was hij ook de scheidsrechter bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Mexico.



Ook AZ had Marciniak al eens als scheidsrechter. Dat was in 2011 in de voorronde van de Europa League tegen het Tsjechische FK Jablonec.