Fraser: Europa League podium om uit te blinken

Basel door onoplettende Blind in extremis langs United

22:52 Manchester United is er vanavond nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Het elftal van trainer José Mourinho had in de uitwedstrijd tegen FC Basel genoeg aan een gelijkspel. In de 89ste minuut ging het echter mis. Michael Lang liep weg uit de rug van Daley Blind en kon de bal na een voorzet van rechts bij de tweede paal in het doel tikken: 1-0.