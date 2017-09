Fraser geeft opstelling Vitesse al prijs voor EL-duel met Lazio

Trainer Henk Fraser van Vitesse moet het donderdag in de eerste groepswedstrijd tegen Lazio in de Europa League doen zonder middenvelder Thulani Serero. De voormalige Ajacied moet wegens een knieblessure aan de kant blijven.

De Zuid-Afrikaan viel afgelopen zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior (0-3) in de zeventigste minuut uit. Zijn vervanger Mukhtar Ali miste woensdag wegens ziekte eveneens de training en is mogelijk evenmin van de partij.

Fraser moet verdediger Arnold Kruiswijk opnieuw missen. Hij is nog niet hersteld van een rugblessure. Verdediger Guram Kashia en aanvaller Milot Rashica keren terug in het Arnhemse basisteam. Zij kregen tegen Excelsior rust, al viel Rashica in Rotterdam na ruim een uur nog wel in. Aanvaller Luc Castaignos begint tegen Lazio op de bank.

Fraser gaf zonder voorbehoud zijn opstelling prijs voor het openingsduel. Volgens de oud-Feyenoorder zou het weinig zin hebben om zijn basisteam nog even geheim te houden. De Italianen liggen daar toch niet wakker van, aldus Fraser. Een beetje onderschatting bij Lazio zou Vitesse in elk geval goed uitkomen. Dat zou de kleine kans op een positief resultaat weer wat groter maken.

Lazio is met zeven punten uit drie duels sterk begonnen aan de Italiaanse competitie. De thuiszege afgelopen zondag op AC Milan (4-1) was ronduit indrukwekkend. International Ciro Immobile was de gevierde man met drie treffers. Hij begint tegen Vitesse mogelijk als reserve.