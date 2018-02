Heynckes heeft ontzag voor Besiktas: 'Zij kunnen van iedereen winnen'

De achtste finales van de Champions League tegen Besiktas zijn voor Bayern München veel meer dan een formaliteit. Dat zegt Jupp Heynckes, de coach van de Duitse topclub. ,,We zullen tot het uiterste moeten gaan om de kampioen van Turkije te verslaan. Besiktas is in staat van iedereen te winnen.''

Bayern begint dinsdag met een thuiswedstrijd en het doel is een stevige marge op te bouwen. ,,Dat kan'', zegt Heynckes, ,,maar alleen als wij op ons best zijn.'' De trainer meldde verder dat Kingsley Coman na een licht griepje weer fit is en kan spelen. Hoe de opstelling van de favoriet eruit gaat zien liet de geroutineerde coach (72) nog even in het midden. ,,We zullen een paar moeilijke keuzes moeten maken.''

De nationale titel is voor Bayern al min of meer binnen, in de beker zit de club inmiddels in de halve finale, in de Champions League zijn zeven goede wedstrijden nodig om te triomferen. De gedachten gaan al terug naar 2013, toen ook al onder leiding van Heynckes de drie hoofdprijzen werden behaald. ,,In de laatste maanden hebben we de juiste balans gevonden'', zegt Heynckes. ,,Alles klopt binnen het team. Nu moeten we het afmaken.''