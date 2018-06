'Karius in CL-finale in de war door hersenschudding na beuk Ramos'

Volgens het Massachusetts General Hospital, dat het onderzoek verrichtte, kan de hersenschudding van invloed zijn op de prestaties van Karius. De Duitse doelman blunderde na het voorval in de 47ste minuut twee keer. Twee minuten later profiteerde Karim Benzema van zijn gestuntel. Ook bij de tweede goal van Gareth Bale ging de Duitser in de fout.



Volgens het ziekenhuis in Boston trad er direct na het incident vrijwel zeker ‘een visuele ruimtelijke disfunctie’. ,,Het is heel goed mogelijk dat Karius als gevolg van dit letsel in de war is geraakt.''



De sluitpost was in de VS vanwege vakantie, maar Liverpool drong aan op een onderzoek. Dat werd uitgevoerd door dokter Ross Zafonte, die eerder enkele NFL-spelers met hersenschuddingen heeft behandeld. Hij verwacht dat Karius volledig zal herstellen. De keeper meldt zich op 2 juli weer op de training van Liverpool.