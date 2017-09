Lazio zonder De Vrij en met tweede keus tegen Vitesse

Daley Blind ziet Feyenoord wel winnen van City

0:40 Daley Blind gelooft in de kansen van Feyenoord tegen Manchester City. De verdediger van Manchester United vroeg de Rotterdammers na afloop van het Champions League-duel met FC Basel (3-0) op Old Trafford vooral niet te wanhopen. Hij putte uit zijn rijke ervaring als speler om uit te leggen, dat een zege in De Kuip tot de mogelijkheden behoort. ,,Ik hoop dat ze een mooi resultaat neerzetten”, zei Blind enthousiast.