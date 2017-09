Leipzig mist mogelijk smaakmaker Forsberg bij CL-debuut

Forsberg ontbrak daardoor vandaag in de competitiewedstrijd tegen Hamburger SV en dreigt ook het duel met AS Monaco in de Champions League te moeten missen.

RB Leipzig eindigde afgelopen seizoen tot ieders verbazing op de tweede plaats in de Bundesliga en kwalificeerde zich zodoende voor het belangrijkste Europese bekertoernooi. Forsberg had met zijn doelpunten en assists een belangrijk aandeel in het succes van de nieuwkomer op het hoogste niveau.

Volgens trainer Ralph Hasenhüttl is het onzeker of Forsberg woensdag met Leipzig kan aantreden tegen AS Monaco. ,,Hij is flink ziek. We moeten afwachten of hij op tijd hersteld is.''