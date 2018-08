Loting Europa League zonder Nederlandse clubs

Oud-Ajacieden Fischer en Boilesen versperren De Roon en Hateboer de weg

30 augustus Atalanta Bergamo zat vorig seizoen nog bij de laatste 32 clubs in de Europa League. Dit keer is het Europese avontuur voor de Italiaanse voetbalclub eind augustus al voorbij. Atalanta ging donderdag in de play-offs voor het hoofdtoernooi onderuit tegen Kopenhagen.