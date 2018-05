Lyon wint Champions League na hoofdrol Shanice van de Sanden

Na negentig wat flauwe minuten in het Valeri Lobanovski-stadion van de Oekraïense hoofdstad (0-0) vloog de vlam in de verlenging meteen in de pan. VfL Wolfsburg kwam via een lucky goal op 1-0 na een afgeketste knal van de Deense international Pernille Harder. Meteen greep trainer Reynald Pedros van Lyon in. Hij bracht Van de Sanden als impuls voor de aanval. De Oranje-international stond nog niet koud in het veld of de Duitsen moesten met tien speelsters verder na rood voor Alexandra Popp. Bekijk hieronder de drie assists van Shanice van de Sanden.

Daarna was het alleen Olympique Lyon dat de klok sloeg. Tussen de 98ste en 103de minuut scoorde de titelverdediger drie keer door Amandine Henry, Eugénie Le Sommer en de Noorse Ada Hegerberg. Bij de laatste twee goals kregen Le Sommer en Hegerberg de bal op een presenteerblaadje van Van de Sanden. In de 116de minuut deed Van de Sanden het voor de derde keer: nu rondde Camille Abily schitterend af.



Van de Sanden is bezig aan haar eerste seizoen in Lyon. Eerder veroverde ze met Oranje de Europese titel. Van de Sanden won in eigen land als speelster van FC Utrecht, sc Heerenveen en FC Twente ook al diverse prijzen.



De Noorse aanvalster Hegerberg is de topscorer van de Champions League. Ze maakte dit seizoen vijftien doelpunten op het kampioenenbal. In 2011 en 2012 was de Franse club ook al de beste in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Wolfsburg veroverde de titel in 2013 en 2014.