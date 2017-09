Makkelie fluit Liverpool in Champions League

Drie weken terug floot Makkelie in de play-offs voor de Champions League het duel tussen het Kroatische HNK Rijeka en het Griekse Olympiakos Piraeus. Voor de Nederlandse arbiter wordt het zijn 54ste internationale wedstrijd, en zijn twaalfde in de Champions League.

Serdar Gözübüyük heeft ook een duel van een topclub toegewezen gekregen. De 31-jarige Haarlemmer leidt donderdag in Wenen in de groepsfase van de Europa League de wedstrijd tussen Austria Wien en AC Milan. Voor Gözübüyük is het zijn 43ste internationale aanstelling.