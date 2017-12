Minisucces voor Peter Bosz ondanks nederlaag in Bernabéu

Sjachtar legt 'onaantastbaar' City over de knie

22:36 Na 24 overwinningen en vier gelijke spelen heeft Manchester City vanavond een pijnlijke nederlaag geleden in de laatste groepswedstrijd van de Champions League. De al geplaatste ploeg van Pep Guardiola ging kansloos onderuit bij Sjachtar Donetsk (2-1). Dat was de eerste nederlaag sinds 24 april in de FA Cup tegen Arsenal.