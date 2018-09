Ook Ten Hag prijst invallers: 'Brede kern is noodzakelijk'

,,Dan is het een kwestie van geduld hebben, investeren en toeslaan op de momenten dat het moest. Dat hebben we gedaan.''



,,Opnieuw bleek bovendien dat we meer dan elf basisspelers hebben'', vervolgde Ten Hag. ,,Dat was opnieuw heel belangrijk. De invallers deden het heel goed en daaraan zie je dat we een brede kern hebben. Dat is noodzakelijk om op een hoog niveau te blijven spelen. Verder zie ik enorm veel spelplezier bij de jongens. En als je dat hebt, ga je groeien.''