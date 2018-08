Oud-Ajacieden Fischer en Boilesen versperren De Roon en Hateboer de weg

Van der Sar: Met Benfica en AEK Athene vechten om de tweede plaats

22:24 Directeur Edwin van der Sar van Ajax liet in een eerste reactie rond de loting van de groepsfase van de Champions League positieve geluiden horen. ,,Het is duidelijk dat Bayern de favoriet is'', aldus de oud-doelman. ,,Wij vechten met Benfica en AEK Athene om de tweede plaats.''