Promes scoort en mist strafschop tegen PAOK

video Blind 'best wel pissig' na gelijkspel

10:34 Daley Blind wilde even niet horen dat een gelijkspel van 2-2 in de uitwedstrijd tegen Standard Luik ook best wel een goede uitgangspositie voor Ajax is. ,,Ik ben best wel pissig", zei de Amsterdammer die na vier jaar weer terug is bij de club waar hij zijn loopbaan als prof begon.