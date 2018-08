PSV bij bereiken groepsfase CL zeker van pot 3

Huntelaar helpt Ajax met twee goals: 'Wel even lekker'

23:06 Klaas-Jan Huntelaar had met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege van Ajax op Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League (3-1). ,,Dit is wel even lekker", zei hij voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik speelde wel lekker, maar dat gold wel voor het hele team."