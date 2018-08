PSV treft Qarabag of Bate, Ajax tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag

De wedstrijden vinden plaats op 21/22 augustus en de returns volgen een week later op 28/29 augustus. Mochten PSV en Ajax zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League dan doen ze mee aan de loting op 30 augustus.



PSV begint met een uitduel en Ajax start in in de Johan Cruijff Arena.



In het seizoen 2010/2011 was het voor het laatst dat er twee Nederlandse clubs in de Champions League speelden. Ajax wist zich toen te plaatsen via de voorrondes door PAOK Saloniki en Dinamo Kiev te verslaan. FC Twente was rechtstreeks geplaatst als landskampioen.