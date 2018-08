Real Madrid domineert CL-verkiezing UEFA

Vitesse ziet kansen tegen Basel: 'Ze zitten in een mindere fase'

8 augustus Vitesse is klaar voor de dubbele ontmoeting met FC Basel in de derde voorronde van de Europa League. Voor de Arnhemse supporters en Vitesse-verdediger Maikel van der Werff is het morgen in de Gelredome ook een weerzien met Ricky van Wolfswinkel, de spits die Vitesse in 2017 hoogstpersoonlijk de beker bezorgde.