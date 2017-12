Roemloos afscheid van Atlético in Champions League

Champions League Revelatie van afgelopen jaren nu afhankelijk van nietig Qarabag

13:04 Na vier bijzondere jaren als dé revelatie in de Champions League dreigt Atlético Madrid vanavond roemloos, nog vóór de winter, uit de elitecompetitie te verdwijnen. Zelfs een overwinning in de laatste groepswedstrijd, in Londen bij Chelsea, is misschien niet genoeg. De Madrilenen zijn afhankelijk van het nietige Qarabag, de onverwachte scherprechter in groep C.