Schwaab: Barcelona straft kamikaze-voetbal af

,,Het was geen prettige ervaring. Je denkt dat een droom in vervulling gaat omdat je daar mag spelen en dan reis je met een rotgevoel naar huis omdat je zo op je snufferd gaat (7-1 verlies met vijf goals van Lionel Messi, red.)", blikt hij terug.



,,We zijn veel te naïef naar Spanje gegaan", vervolgt hij. ,,Thuis hebben we compact gespeeld en niet veel weggeven, maar werd het wel 1-3 voor Barcelona. Er was veel kritiek van de buitenwacht en toen dachten we in Spanje de remmen even los te gooien en legden we het accent niet te veel op de verdediging. Het gevolg was dat de ene na de andere bal erin vloog. Je moet in Camp Nou moedig en zelfbewust zijn, anders ga je het daar sowieso niet redden, maar kamikaze-voetbal wordt afgestraft."



PSV heeft volgens hem dinsdag een superdag nodig en Barcelona een iets mindere dag, maar Schwaab hoopt vooral dat de ploeg het ziet als een kans om een volgende stap te zetten. ,,Het is geen uitstapje, maar we kunnen laten zien wat we waard zijn en ons verder ontwikkelen."