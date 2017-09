Spurs schudt Wembley-vloek tegen Peter Bosz van zich af

Liverpool laat Sevilla terugkomen

23:17 Liverpool is er niet in geslaagd om de Champions League met een thuisoverwinning te beginnen. Op Anfield deelden The Reds en Sevilla de punten: 2-2. Daarmee kon de Engelse ploeg zich niet herstellen van de afstraffing door Manchester City afgelopen zaterdag in de Premier League (0-5).