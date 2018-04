Stunt Salzburg tegen Lazio, fenomenale Payet leidt Olympique langs Leipzig

Salzburg - Lazio 5-2 (2-4)

Gracenote Live on Twitter RB Salzburg are the first team in the EL main tournament (since 2009/10) to score 3 ⚽️⚽️⚽️ in 4 minutes ⏰. #RBSLAZ Stefan de Vrij slaagde er niet in met Lazio de halve finale van de Europa League te bereiken. Met de Nederlandse verdediger in de basis verloor de formatie van coach Simone Inzaghi bij Salzburg, 4-1. Thuis had Lazio nog met 4-2 gewonnen.



Ciro Immobile zette de Italianen in de 55e minuut op voorsprong, door alleen voor doelman Alexander Walke fraai in te schieten. Amper een minuut later echter kwamen de Oostenrijkers terug, door een van richting veranderd schot van Munas Dabbur.



Amadou Haidara zette Salzburg vervolgens op 2-1. De bevrijdende 3-1 kwam op naam van Hwang Hee-Chan. Stefan Lainer kopte de 4-1 binnen. De Vrij, oud-Feyenoorder, vertrekt na dit seizoen bij Lazio.

Volledig scherm Amadou Haidara heeft de tweede gemaakt voor Salzburg tegen Lazio. © REUTERS

CSKA Moskou - Arsenal 2-2 (1-4)

Arsenal heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Europa League. De formatie van coach Arsène Wenger speelde met 2-2 gelijk bij CSKA Moskou, voldoende na de ruime zege (4-1) eerder in Londen.



Ondanks die marge hadden de Engelsen het nog moeilijk in de Russische hoofdstad. Na 55 minuten leidde CSKA met 2-0, door treffers van Fedor Sjalov en Kiril Nababkin.



Een kwartier voor tijd scoorde Danny Welbeck voor Arsenal. In extra tijd maakte Aaron Ramsey gelijk.

Olympique Marseille - Red Bull Leipzig 5-2 (0-1)

Olympique Marseille is doorgedrongen tot de halve finales van de Europa League. Dat deed de Zuid-Franse ploeg door RB Leipzig met 5-2 te verslaan. De Duitsers, die thuis met 1-0 hadden gewonnen, namen nota bene al na ruim een minuut de leiding door een doelpunt van Bruma. Maar via een eigen doelpunt van Stefan Ilsanker en treffers van Bouna Sarr, en Florian Thauvin stond het nog voor rust 3-1.



Via Jean-Kévin Augustin (3-2) leken de Duitsers weer op koers voor een plaats bij de laatste vier, maar uitblinker en aanvoerder Dimitri Payet schoot Marseille voor 60.000 toeschouwers naar een vervolg in de Europa League. In blessuretijd werd het zelfs nog 5-2 door de Japanner Hiroki Sakai.



Onder leiding van Björn Kuipers voltrok zich een spektakelstuk in het Vélodrome. Leipzig miste steraanvaller Timo Werner, die met een bovenbeenblessure op de bank bleef. Payet onderscheidde zich voor rust met nog een doelpunt, de 3-1, maar die treffer werd door Kuipers terecht geannuleerd omdat Kostantinos Mitroglou met een overtreding Augustin had verhinderd in te grijpen. Ook was de aanvoerder de aangever van de 3-1. Marseille was op dat moment Sarr al kwijt met een schouderblessure.



Meteen na rust had Mitroglou de 4-1 voor het inschieten maar doelman Peter Gulácsi redde. Werner bleef op de bank, Keita leek Leipzig weer naar de halve finale te helpen maar Payet, in de vorm van het EK van 2016, besliste anders. Met buitenkant rechts trof hij de linkerbovenhoek. Kuipers miste dat Sakai voordat hij scoorde in buitenspelpositie stond.

Sporting - Atlético Madrid 1-0 (0-2)