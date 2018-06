UEFA: geen onderzoek 'hersenschudding' Karius

De Spaanse club won die strijd met 3-1 en bij twee doelpunten ging Karius nadrukkelijk in de fout. Onderzoek zou hebben aangetoond dat de Duitser een hersenschudding heeft opgelopen door een elleboogstoot van Real-verdediger Sergio Ramos, kort voor zijn blunders.



Loris gooide bij een 1-1-stand de bal tegen het been van Karim Benzema wat de 2-1 tot gevolg had. Later schatte hij een schot van Gareth Bale volkomen verkeerd in. Volgens artsen zou dat te maken hebben gehad met een verminderd gezichtsvemogen, een kenmerk na het oplopen van een hersenschudding.



De UEFA meldde in een reactie aan persbureau DPA de zaak te laten rusten.