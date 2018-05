Van Dijk in selectie van beste spelers van de Champions League

Van Dijk verloor gisteravond met Liverpool de finale van Real Madrid (3-1), maar heeft volgens de UEFA dermate veel indruk gemaakt bij The Reds dat hij niet mag ontbreken bij de uitblinkers in de Champions League. En dat is knap, want Van Dijk kwam pas in de winter voor een recordbedrag over van Southampton. Ook zijn teamgenoten Mohamed Salah en Roberto Firmino behoren tot de selectie.