Van Dijk: 'Mo' in topvorm is niet te stoppen

Salah is de man in vorm bij Liverpool, het hele seizoen eigenlijk al. In alle competities was de razendsnelle Egyptenaar al goed voor 37 doelpunten. Morgen neemt hij het met de Reds in de Champions League op tegen het Manchester City.



Of Salah de in de competitie ongenaakbare koploper pijn kan doen, vroeg Sky Sports aan Van Dijk. ,,Dat weet iedereen", antwoordde de Nederlandse verdediger stellig. ,,Zo voelen we ons ook."



,,Salah is het type speler dat op zijn best niet te stoppen is in de zone", zegt Van Dijk. ,,Nou, er zijn misschien manieren, maar die ga ik hier niet vertellen natuurlijk."



Salah wordt samen met Kevin De Bruyne genoemd als grootste kanshebber voor de speler van het seizoen in de Premier League. Zonder de steun van zijn teamgenoten zou de aanvaller niet zo kunnen excelleren, vindt Van Dijk. ,,Hij is een geweldige gozer en werkt hard, net als de rest van het team. Iedereen doet bij ons in de kleedkamer gewoon normaal. Niemand voelt zich beter dan een ander, iedereen werkt even hard voor de overwinning. Dat is onmisbaar in een team. Iedereen kent onze teamspirit en zonder de rest had 'Mo' nooit zo veel goals kunnen maken."