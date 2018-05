Van Dijk: Moedig zijn en ons ding doen

Liverpool hoopt Emre Can klaar te stomen voor finale

4 mei In de Premier League komt Emre Can dit seizoen niet meer in actie, maar Liverpool hoopt de Duitse middenvelder wel te kunnen klaarstomen voor de finale van de Champions League. De 24-jarige Can, een vaste waarde in de ploeg van trainer Jürgen Klopp, staat al sinds half maart aan de kant met een rugblessure.