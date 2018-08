Verschillende perspectieven voor Nederland: Kansrijk of juist kanonnenvoer?

Door Maarten Wijffels



De misschien wel beste Champions League-bezetting ooit heeft twee prachtige poules voor Nederland opgeleverd. Maar wel elk met zijn eigen gevoelstemperatuur. PSV gaat strijden in een regelrechte poule des doods. Messi, Harry Kane, WK-finalist Ivan Perisic en nog een stel internationale topspelers van Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale komen naar Eindhoven. Europees overwinteren? Dat wordt een loodzwaar verhaal.



Ajax krijgt met het Bayern van Arjen Robben ook de buitencategorie over de vloer. Maar Benfica en AEK Athene zijn van een minder kaliber. Tweede worden in de poule? Dat is absoluut mogelijk.



Het speelschema brengt in de eerste ronde op dinsdag 18 september FC Barcelona - PSV en op woensdag 19 september Ajax - AEK Athene. Voor de Amsterdammers een kans op drie punten, maar de Eindhovenaren kunnen zomaar kanonnenvoer zijn. Zoals Feyenoord vorig jaar overkwam. Dat verloor meteen thuis met 4-0 van Manchester City. En werd daarna uit argeloos weggetikt door Napoli. Toen dat gebeurde, was de lol er snel af.