Wat Sergio Ramos deed bij Mohamed Salah, dat was bewust

fotoserie De CL-titel van Real Madrid door de lens van Pim Ras

27 mei Real Madrid won gisteren voor de dertiende keer in de clubhistorie de Champions League. De historische finale in Kiev is van dichtbij vastgelegd door topfotograaf Pim Ras. Wij selecteerden zijn mooiste foto's. Klik op een van de beelden om deze te vergroten en erdoorheen te bladeren.