Welke omhaal was mooier? UEFA-waarnemers kiezen voor Ronaldo

Prijzen­kast in Madrid te klein voor nummer 13

12:43 Real Madrid kampt met een probleem, al is het wel een luxeprobleem. De prijzenkast in het museum van de 'Koninklijke' is te klein geworden. Er moet een nieuwe en grotere vitrine komen om alle Europese trofeeën van de Spaanse grootmacht te kunnen uitstallen, meldt de krant Marca.