Wijnaldum: Wegvallen Salah was grote klap

Door Sjoerd Mossou



,,Om eerlijk te zijn voel ik nu alleen maar de teleurstelling’’, zei Wijnaldum, nog beduusd van de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid. ,,Dit voelt echt heel beroerd. Ook door de manier waarop. Natuurlijk is het een sterke tegenstander, maar dit was zo onnodig.’’



De middenvelder van Liverpool had weinig moeite om het cruciale moment aan te wijzen. ,,Het wegvallen van Mo Salah was heel bepalend, denk ik’’, aldus Wijnaldum. ,,Een klap, ja. Je zag toch dat we het even kwijt waren. De trainer benoemde dat ook in de rust, hij zei dat we ons eroverheen moesten zetten, dat we zonder Mo door moesten. Maar als je vervolgens kort daarop op 1-0 achter komt, wordt dat alleen nog maar moeilijker.’’