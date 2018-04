Zidane beslist pas vlak voor 'Bayern' over Isco

De aanvallende middenvelder liep woensdag in de eerste wedstrijd in Duitsland een schouderblessure op en liet zich halverwege vervangen door Marco Asensio.



Isco trainde maandag weer mee met de groep. Ook verdediger Nacho is nagenoeg hersteld van een blessure ,,We gaan met beide spelers geen risico nemen'', zei trainer Zinedine Zidane. ,,Het belangrijkste is dat ze 100 procent fit zijn. We zullen morgen de beslissing nemen of ze in actie komen.''



Real verdedigt dinsdag in eigen stadion een voorsprong van 2-1 uit de eerste wedstrijd. Dat is voor Zidane geen reden om wat verdedigender te gaan spelen. ,,We moeten niet achteruit gaan lopen of speculeren op een bepaald resultaat. We moeten spelen om te winnen.''