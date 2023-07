Aantal woningbranden in Coevorden in jaar tijd meer dan verdubbeld

MET VIDEO Hoe een schoolpro­ject volledig uit de hand liep: ‘Mensen kwamen zelfs uit Duitsland om knopen te brengen’

Eén, twee, tien, duizend, anderhalf miljoen. Jeroen Krabbé wist niet wat hij meemaakte: bij school De Nieuwe Veste in Hardenberg bleven de knopen maar binnenstromen, soms met postzakken tegelijk. Elke knoop symboliseert een in de oorlog vermoord Joods kind. Nu zijn ze verwerkt in een monument bij herinneringscentrum Westerbork. ,,Het raakt mensen diep. Híér. In het hart.”