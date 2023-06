Bewolkt weer in Coevorden vanmiddag en vanavond

Commissa­ris van woningcor­po­ra­tie Ommen stapt op: hij verhuurt privé huizen in hetzelfde gebied

Commissaris Jaap den Bakker van woningcorporatie Vechtdal Wonen in Ommen heeft zijn functie neergelegd omdat hij verhuurder op de particuliere woningmarkt is in hetzelfde gebied. Zo verhuurt hij vijf huizen in Ommen. Vechtdal Wonen vindt dat onwenselijk vanwege de schijn van belangenverstrengeling. Den Bakker is per direct opgestapt.