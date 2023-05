Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Coevorden

Update Woning Assen onbewoon­baar na brand, naastgele­gen huizen ook beschadigd

In een rijtjeswoning aan de Dingspelstraat in Assen is rond 13.00 uur een grote brand uitgebroken. ,,Die woning is opgegeven. De bewoners kunnen ook niet meer terug”, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen RTV Drenthe. Er zijn geen gewonden gevallen.