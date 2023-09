Drugshandel in Coevorden daalt tegen de landelijke trend in

Concert van Urker Mans Formatie in Hervormde Kerk in Ommen

De Urker Mans Formatie geeft op zaterdag 2 september een concert in de Hervormde Kerk in Ommen. Urk is van oudsher verbonden met de zee en dat hoor je terug in het repertoire van dit ensemble dat bestaat uit veertien zangers in Urker klederdracht.