Heldere dag in Coevorden

KLM-pi­loot uit Dalfsen is beste zweefvlie­ger van Nederland: 'Het is spelen met de elementen'

Het jochie met een krantenwijk van veertig jaar terug en de KLM-piloot van nu vinden in de lucht hetzelfde: ultieme vrijheid. Hadriaan van Nes (54) uit Dalfsen werd onlangs voor de derde keer Nederlands kampioen zweefvliegen, terwijl tegenstanders een beter toestel hadden. Hoe hij dat flikte? De Stentor vliegt en kijkt mee. ,,Het is een schaakspel in de lucht.”