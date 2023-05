Lichte regen in Coevorden

Wielren­ners op EK in september mogelijk over 'Dak van Drenthe’

De wielrenners die in actie komen bij de Europese kampioenschappen wielrennen op de weg in september van dit jaar in Drenthe wacht wellicht een nieuwe beklimming. Ze fietsen tijdens het EK naar een nieuw hoogste punt van Drenthe op de VAM-berg, het zogeheten ‘Dak van Drenthe’.