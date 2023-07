Stralend zonnig weer in Coevorden vandaag

‘Sprookjes­ach­tig’ theater in Balkbrug gooit het roer om: ‘Er zijn al genoeg voorzienin­gen verdwenen’

Verscholen tussen de bomen in Balkbrug ligt Openluchttheater Avereest. Een lieflijk ogend, zelfvoorzienend buitentoneel, dat in omstreken en ook bij sommige dorpsbewoners onbekend is. Dat moet anders, vindt een nieuwe lichting vrijwilligers. En daar is één doelgroep het antwoord op.