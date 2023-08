Verdeeld­heid op vakantie­park in Ommen over permanente bewoning: ‘Duurt al 21 jaar’

In de praktijk wonen bijna alle eigenaren er, of het nou mag of niet. Maar voor de 47 huisjes op bungalowpark Juniperus in Ommen gelden verschillende (gedoog)regels. Die situatie moet na tientallen jaren eens veranderen, vinden de bewoners. Het liefst in de komende weken.