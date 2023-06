Vanochtend kans op lichte regen in Coevorden

Ouderen­zorg regio luidt de noodklok: medewer­kers uitgeput en kosten rijzen de pan uit

Uitgeputte medewerkers, personeelskosten die de pan uitrijzen en ondertussen dreigende kortingen op budgetten. Zestien organisaties in de ouderenzorg uiten vandaag in een advertentie in de Stentor hun grote zorgen over de situatie in de thuiszorg en zorgcentra in de regio. Het is een beroep op de minister en de zorgverzekeraars, maar ook op de samenleving. ,,We staan voor een gezamenlijke opgave.”