Zoveel oranje auto's zijn er in de gemeente Coevorden

Met video Deze attractie moet nieuwe publieks­trek­ker van Slagharen zijn: ‘Het was saai geworden’

De opening van de ‘Red Bandits Adventure’ zorgt meteen voor veel nieuwsgierige bezoekers in attractiepark Slagharen. Het gebouw met grote bruine koepel heeft een metamorfose ondergaan, waardoor passagiers oog in oog komen te staan met in het rood geklede bandieten. ,,We willen hiermee nieuwe bezoekers trekken.”