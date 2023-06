Zwaarbewolkt in Coevorden vanochtend

Drinken uit de Vecht? Li An Phoa wandelt er weken voor langs de rivier: ‘Grotere visie is nodig’

Het door Duitsland stromende deel heeft ze achter de rug. Deze week wandelt ecoloog Li An Phoa (42), oprichter van Drinkable Rivers, in Overijssel langs de Vecht. Van Gramsbergen naar Zwolle. Als het aan haar ligt kun je over dertig jaar uit de rivier drinken. Hoe denken anderen daarover?